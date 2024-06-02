Катар, США и Египет в субботу призвали Израиль и ХАМАС предпринять шаги для заключения соглашения о перемирии в секторе Газа на основании плана, предложенного накануне американским президентом Джо Байденом.

«Катар, США и Египет совместно призывают ХАМАС и Израиль завершить работу над соглашением, воплощающим принципы, изложенные президентом Байденом 31 мая 2024 года», — говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте МИД Катара.

«Эти принципы объединили требования всех сторон в соглашении, которое принесет немедленную помощь как многострадальному населению сектора Газа, так и заложникам и их семьям», — отмечается в документе.

Катар, США и Египет считают предложение Байдена «дорожной картой для установления постоянного режима прекращения огня и урегулирования кризиса».