Россия рассматривает воздушное перемирие в войне против Украины в качестве уступки перед президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Так в Кремле хотят попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций.

При этом, как пишет Bloomberg, Россия все еще решительно настроена продолжать войну против Украины. Официальные лица утверждают, что визит в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, который должен состояться на этой неделе, дает последней возможность достичь соглашения с Трампом, даже если шансы на успех низкие.

Один из собеседников издания добавил, что одним из потенциальных предложений может быть прекращение воздушных ударов с использованием дронов и ракет по Украине – как жест деэскалации. Но Москва пойдет на этот шаг только при условии, что Украина также подпишет аналогичное соглашение.

Однако российский правитель Владимир Путин не согласится на всеобщее перемирие в Украине, поскольку его войска продолжают стабильно продвигаться на поле боя, а военные цели России остаютс