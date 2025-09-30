Соединенные Штаты намерены дать палестинскому движению ХАМАС три-четыре дня на то, чтобы ответить на американский план урегулирования в секторе Газа. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

Трамп заявил, что даст палестинскому движению ХАМАС «три или четыре дня», чтобы согласиться на режим прекращения огня в Газе.

«Мы ждем, когда ХАМАС ответит положительно», — отметил Трамп.

Если представители движения отклонят предложение, то «Израиль сделает то, что ему нужно». Существует не так много возможностей для переговоров с ХАМАС, добавил Трамп.