Соединённые Штаты, Египет и Катар, выступающие в роли посредников на переговорах между Израилем и радикальной группировкой ХАМАС, призвали обе стороны согласиться с планом освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа, изложенным 31 мая президентом Соединённых Штатов Джо Байденом.

В заявлении трёх стран, опубликованном вечером 1 июня, говорится, что предложения американского президента представляют собой план достижения «постоянного прекращения огня в Газе и урегулирования кризиса», а также «принесут пользу и жителям Газы, и удерживаемым в секторе заложникам».

Ранее в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил мирный план с главами МИД Египта, Катара и ОАЭ.

План, предложенный Байденом, состоит из трёх этапов и в конечном итоге предполагает прекращение боевых действий в Газе, вывод израильских войск из сектора и освобождение всех удерживаемых ХАМАС заложников. «Если ХАМАС не выполнит свои обязательства по соглашению, Израиль может возобновить военные операции. Но Египет и Катар заверили меня, что продолжают работать над тем, чтобы ХАМАС не делал этого», – сказал Байден. (svoboda.org)