Группировки ХАМАС и «Исламский джихад» отклонили предложение Египта отказаться от власти в секторе Газа в обмен на постоянное прекращение огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в египетских службах безопасности.

По словам собеседников агентства, Египет, один из посредников в переговорах израильтян и палестинцев, предложил провести выборы, заверив ХАМАС, что его члены не будут преследоваться или подвергаться судебному преследованию. Представители группировки на переговорах в Каире отвергли любые уступки, кроме выдачи захваченных 7 октября на юге Израиля людей в обмен на освобождение из израильских тюрем палестинских заключённых, утверждает Reuters.

Представители джихадистов в разговоре с агентством сообщили, что настаивают на увеличении объёмов гумпомощи для всего населения Газы.

Кроме того, «Исламский джихад» со своей стороны утверждает, что обмен пленными должен проходить по формуле «всех на всех», что означает освобождение всех удерживаемых в Газе заложников на всех палестинских заключённых из израильских тюрем.

По последним данным, группировки удерживают около 130 человек, захваченных во время нападения на юг Израиля 7 октября. (svoboda.org)