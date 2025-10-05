Министры иностранных дел Египта, Индонезии, Иордании, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции приветствовали готовность палестинского движения ХАМАС передать власть в секторе Газа переходному комитету технократов и призвали начать переговоры для обсуждения соответствующих деталей. Об этом говорится в совместном заявлении, текст которого опубликовал катарский МИД.

«Министры иностранных дел приветствовали заявление ХАМАС о готовности передать управление сектором Газа палестинскому переходному комитету, который будет состоять из независимых технократов, и подчеркнули необходимость немедленного начала переговоров для согласования механизма реализации этого предложения и рассмотрения всех его аспектов», — указывается в коммюнике.

Главы МИД восьми арабских и исламских стран высоко оценили шаги ХАМАС в отношении плана президента США Дональда Трампа, направленного на прекращение конфликта в Газе. Они также «приветствовали призыв Трампа к Израилю немедленно прекратить бомбардировки» и начать реализацию соглашения об обмене удерживаемых в секторе израильских заложников на палестинских заключенных.