Россия готова начать мирные переговоры с Украиной на территории западной страны, заявил «Известиям» высокопоставленный источник.

По его словам, такой страной может стать Венгрия, глава МИД которой Петер Сийярто предложил Москве и Киеву посреднические услуги. Как отмечал Сийярто, он обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Для российской стороны главное в переговорах не место, а чтобы Запад и Украины были готовы к конструктивному разговору с Москвой, отметил собеседник. В то же время Россия ни за кем бегать не собирается, добавил он.

«Мы, безусловно, ценим стремление Венгрии содействовать прекращению кровопролития, но посредничество — это лишь инструмент организации переговорного процесса. Остается ключевой вопрос, кто с той стороны готов вести переговоры», — отметил представитель МИД РФ Родион Мирошник.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об отказе от переговоров с Россией, пока во главе государства стоит президент РФ Владимир Путин.

В конце ноября сам Путин назвал войну в Украине «трагедией» и еще раз напомнил, что Россия «никогда не отказывалась от мирных переговоров».

Переговоры Москвы и Киева по урегулированию военного конфликта проходили в феврале—марте 2022 года сначала при посредничестве Беларуси, а затем — Турции. В мае того же года украинская сторона вышла из переговорного процесса после вскрывшихся массовых убийств мирных жителей в Буче во время оккупации населенного пункта российской армией.