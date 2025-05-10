Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры европейских стран, участвовавшие во встрече «Коалиции желающих» в Киеве, в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявили о готовности украинской стороны начать прямые мирные переговоры с Россией, если будет достигнуто соглашение о полном прекращении огня сроком на 30 дней. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием беседы.

По данным издания, в ходе разговора с Трампом союзники подчеркнули, что в случае отказа Владимира Путина поддержать перемирие европейские страны введут новый пакет экономических санкций против Москвы. Один из источников заявил, что Дональд Трамп «был удовлетворен» тем, что Украина приняла предложение о прекращении огня и выразила готовность к прямым переговорам с Кремлем. Второй источник подтвердил, что американский президент остался доволен поддержкой его инициативы Киевом и европейскими столицами. «Теперь мы ждем ответа от России», — отметил собеседник Axios.

Встреча «Коалиции желающих», также известной как «коалиция решительных», состоялась 10 мая в Киеве. В украинскую столицу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава польского правительства Дональд Туск. Главной целью визита стало обсуждение условий и механизмов, необходимых для достижения устойчивого прекращения огня в Украине.

В ходе переговоров было подчеркнуто: если Москва откажется от участия в 30-дневном перемирии, это повлечет за собой новые, гораздо более жесткие санкции со стороны Евросоюза и США. Кир Стармер отдельно отметил, что отказ России от мирного плана приведет к усилению военной поддержки Украины со стороны Лондона и Вашингтона. По итогам встречи лидеры европейских стран позвонили Дональду Трампу.

Уже после саммита Владимир Зеленский выступил с заявлением о достижении договоренности с международными партнерами о начале полного и безусловного прекращения огня сроком на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. По его словам, инициатива была согласована со всеми странами «Коалиции желающих» и получила поддержку Вашингтона.

Президент Украины подчеркнул, что речь идет именно о безусловном прекращении огня — без каких-либо требований. Любая попытка Кремля выдвинуть встречные условия будет воспринята как сигнал о нежелании завершать войну и попытка подорвать дипломатическое урегулирование, добавил он.

Ранее, в преддверии 80-летия Победы, Владимир Путин объявил о временном прекращении боевых действий на три дня — «из гуманитарных соображений». Однако Владимир Зеленский назвал инициативу Кремля «манипулятивной» и предложил более значимое решение — полное прекращение огня на срок не менее 30 дней. Аналогичный призыв позднее прозвучал и от Дональда Трампа. Американский президент заявил, что Москва и Киев должны прекратить огонь «без предварительных условий» и минимум на месяц. Он также пригрозил санкциями, если режим прекращения огня будет нарушен.