Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в cвязи с сообщением «евротройки (Франция, ФРГ и Великобритания) о запуске «механизма быстрого реагирования» — восстановления санкций в отношении Тегерана — уведомил главу дипломатии ЕС Каю Каллас о готовности возобновить переговоры по ядерной программе при условии проявления Западом доброй воли.

Аракчи «подтвердил готовность Ирана возобновить честные и сбалансированные дипломатические переговоры при условии, что другие стороны проявят серьезность и добрую волю и будут избегать действий, которые подрывают шансы на успех», сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на письмо иранского министра.

Он также напомнил, что страны «евротройки» не имеют юридических полномочий запускать механизм и предупредил, что Тегеран примет меры в ответ на это решение.