Взрыв бензовоза на трассе на юге Нигерии привел к массовому пожару, в результате которого выгорели более автомобилей. Число жертв трагедии остается неизвестным, сообщает газета Nation.

ЧП произошло около 19:30 26 апреля к юго-востоку от города Порт-Харкорт (штат Риверс), через который проходит магистраль. В настоящее время на этом отрезке ведутся ремонтные работы, поэтому многокилометровые заторы тут не редкость.

По данным очевидцев, бензовоз попал в аварию, в результате прогремел взрыв, огонь перебросился на другие машины, в том числе и цистерны с топливом. Многие водители до последнего оставались за рулем в надежде увести машину от быстро распространяющегося пламени.

Потушить пожар удалось лишь спустя несколько часов, к тому моменту более 100 автомобилей выгорели полностью. Точное число погибших не называется.