При организации посольства Азербайджана во Франции и Ассоциации друзей Азербайджана во Франции в Париже пройдет «круглый стол» на тему «Карабах в мирное время: надежды и вызовы. Какова роль Франции?».

В мероприятии примут участие руководитель рабочей группы Милли Меджлисапо азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов и депутат Эльдар Гулиев.

Солтан Мамедов сообщил, что на «круглом столе» будут обсуждаться новые реалии, сложившиеся на Южном Кавказе после Отечественной войны, а также вклад европейских стран, в том числе Франции, в поощрение мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

В рамках визита также запланированы встречи с некоторыми СМИ Франции.