В рамках COP29 состоялся «круглый» стол министров по глобальной климатической прозрачности.

Как передает # президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев рассказал о важности представления глобального отчета о прозрачности климата. Заместитель генерального секретаря ООН Ингер Андерсен заявила, что публикация глобальных отчетов о прозрачности климата придаст дополнительный импульс действиям по борьбе с изменением климата, проводимым на глобальном уровне.

Затем Азербайджану, Турции, Японии, Андорре, Казахстану, Нидерландам, Испании, Сингапуру, Германии, Мальдивам, ЮАР и Италии были присвоены сертификаты по глобальной климатической прозрачности.