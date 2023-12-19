По инициативе Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) состоялся круглый стол, посвященный 31 декабря — Дню солидарности азербайджанцев мира. На круглом столе, организованном в офисе ОДАУ, были обсуждены итоги прошлого года, мероприятия, связанные со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева и азербайджано-украинские отношения.

На мероприятии выступили депутаты Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Валерий Колюх, Владимир Крейденко, Сергей Бунин, Николай Галушко. Посредством видеосвязи в мероприятии приняли участие руководитель рабочей группы по украинско-азербайджанским межпарламентским связям Кямран Байрамов, азербайджанские депутаты Рази Нуруллаев и Азер Гасымлы, посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев и посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.

Председатель ОДАУ Хикмет Джавадов рассказал о работе, проделанной азербайджанской диаспорой за текущий год, и проведенных мероприятиях. Он отметил, что, несмотря на условия войны, азербайджанская диаспора в Украине осуществляет запланированные мероприятия на высоком уровне: «В этой связи мы придаем особое значение парламентской дипломатии. Считаем, что рабочие группы по межпарламентским связям Украины и Азербайджана должны более тесно работать над сближением наших стран. Эта линия важна и значима в глобализирующимся мире.

Руководитель рабочей группы украинско-азербайджанских межпарламентских связей Кямран Байрамов выразил благодарность ОДАУ. Он сказал, что также символично, что это событие произошло в дни 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева: «Конечно же, роль Гейдара Алиева в формировании азербайджанской диаспоры в мире, и особенно в Украине, имеет неоценимое значение».

К.Байрамов отметил, что в результате Великой победы, одержанной в Отечественной войне 2020 года, еще больше укрепилось единство азербайджанского народа, а также соотечественников, проживающих за рубежом: «В результате этой победы сегодня азербайджанцы, проживающие в разных государствах, в том числе и в Украине, активны в социально-политической и культурной жизни стран проживания, играют большую роль в расширении связей с нашей республикой.

Выступившие украинские депутаты подчеркнули важность взаимной поддержки в такой сложный период, когда их страна столкнулась с масштабной военной интервенцией со стороны России. При этом они особо подчеркнули роль азербайджанской диаспоры Украины. Подчеркнув, что отношения между нашими странами всегда находятся на высоком уровне, украинские депутаты отметили, что азербайджанская диаспора проделала большую работу в Украине, которая достойна похвалы.

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев поздравил наших соотечественников, проживающих в Украине и во всем мире, с наступающим Днем солидарности. Он отметил, что усилия в направлении сближения диаспоры и посольства будут продолжены.

В свою очередь посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский отметил, что украинско-азербайджанские отношения развиваются по восходящей линии.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин высоко оценил поддержку азербайджанцев Украины и азербайджанского государства своей стране. Он отметил, что в героическом городе, мэром которого он является, есть парк, центральная улица и школа имени академика Зарифы Алиевой. «Азербайджан очень помог в их восстановлении. Сейчас мы видим вашу помощь в восстановлении местной клиники. Я глубоко благодарен братскому азербайджанскому народу, руководству Азербайджана, азербайджанской диаспоре за большую поддержку. В настоящее время мы переживаем самый трудный и трагический период в новейшей истории Украины», — отметил мэр.

Боец добровольческого батальона имени Героя Украины Кульчицкого Видади Исрафилов отметил, что в войне участвуют около 5 тысяч этнических азербайджанцев. Он также заявил, что сложно назвать точное количество погибших в войне азербайджанцев, добавив, что, несмотря на сложность ситуации, они уверены в победе Украины.

На круглом столе выступили исполнительный секретарь Рады азербайджанцев Украины Эльшад Ибрагимов и члены Правления ОДАУ.

На круглом столе также состоялось награждение Хикмета Джавадова медалью «За заслуги перед городом Ирпенем», которую вручил ему Маркушин.

Х.Джавадов выразил благодарность за высокую оценку, данную его деятельности: «Эта награда вручена не мне, а азербайджанской диаспоре Украине, всем, кто боролся и борется за эту страну и оказывал помощь. Я хотел бы поблагодарить каждого азербайджанца, который отдал свое время и средства на помощь Вооруженным силам Украины и жертвам этой страшной войны. Украина победит, и на землю, которая стала второй родиной для многих азербайджанцев, снова вернется мир», — заявил он.