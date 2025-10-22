В Ереване состоялся двухсторонний круглый стол с участием представителей гражданского общества Армении и Азербайджана.
Как передают армянские СМИ, в круглом столе принял участие секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
Он высоко оценил проведение подобных встреч в рамках процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подчеркнув, что участие различных слоёв общества будет способствовать укреплению мира.
В круглом столе с армянской стороны приняли участие Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян. Азербайджанскую сторону представляли Фархад Мамедов, Русиф Гусейнов, Рамил Искандерли, Камала Мамедова и Диляра Эфендиева.
Представители гражданского общества поблагодарили армянскую сторону за организацию мероприятия и создание позитивной атмосферы.
Участники подчеркнули важность продолжения таких инициатив, направленных на укрепление взаимного доверия и сотрудничества.
Во второй части встречи Армен Григорян ответил на вопросы.