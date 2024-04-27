С начала полномасштабного вторжения России в Украину гибнут или получают ранения разной степени тяжести дети.

По официальной информации ювенальных прокуроров 537 детей погибли и более 1273 получили ранения разной степени тяжести из-за войны, которую Путин развязал против украинцев.

Эти цифры неокончательны, поскольку война приносит все новые и новые жертвы, в том числе среди детей.

С начала полномасштабной войны в Украине дети стали одной из самых уязвимых групп населения. Обстрелы, оккупация, потеря родителей влияют на их психологическое состояние. Война оказывает разрушительное воздействие на их психическое здоровье и будущее благополучие.

Согласно результатам исследования «Индекс Будущего», 44% детей в Украине имеют признаки потенциального посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). В возрастном измерении дети старшего возраста имеют несколько более высокий показатель, чем младшие (47% против 41% соответственно).

При этом доступ к качественной психологической помощи затруднен. Особенно в прифронтовых регионах, подвергающихся многочисленным обстрелам со стороны России.

Помимо психологических травм наибольшей проблемой детей и подростков психологи называют нехватку коммуникации. Дети в прифронтовых регионах учатся онлайн, не ходят в школу и не могут проводить время со сверстниками из-за постоянной опасности.

Их школы находятся под постоянной угрозой обстрелов. Даже те школы, которые более удалены от зоны боевых действий, получили повреждения в результате ракетных атак.

В результате полномасштабной войны каждая седьмая школа в Украине полчила серьезные повреждения. По данным властей, более 3,5 тысячи частично и около 400 учебных заведений полностью разрушены российскими оккупантами.

Как отметил Всемирный банк, для восстановления образовательной инфраструктуры Украины необходимо 14 млрд долларов.

Кража детей

После начала полномасштабной агрессии, Россия начала похищать украинских детей. По официальным сведениям Национального информационного бюро, россияне принудительно вывезли 19 546 украинских детей.

К этой цифре справедливо добавить ещё минимум сотню детей из оккупированного Крыма, депортированных и противоправно усыновлённых российскими гражданами по программе «Поезд надежды» в период с 2014 по 2022 годы.

Впрочем, официальная статистика отражает только зафиксированные случаи вывоза детей, и реальные данные могут быть гораздо выше.

Украденные украинские дети попадают в РФ разными путями. Это могут быть дети родителей, которых арестовали российские оккупационные власти или убитых во время вторжения.

Дети разведенных родителей, которые на момент российского вторжения проживали в оккупированных районах. Похищают детей и из летних лагерей .

Международные организации и аналитические центры установили, по сути, мафиозные, преступные каналы вывоза детей из Украины. Эти каналы организованы и поддерживаются местными прокси, коллаборантами всех мастей, а также российским военным командованием и чиновниками, делегированными в оккупированные регионы.

Перемещение происходило как внутри оккупированных территорий, так и в Россию, Беларусь и даже в Южную Осетию. Важную роль в транснациональной преступной схеме вывоза украинских детей из страны играют режимы-сателлиты, в частности, режим Лукашенко. Исследователи Йельского университета заявили, что более 2000 похищенных Россией украинских детей были отправлены в Беларусь.

Украинским детям часто меняют фамилии, разлучают с родителями, отдают в приёмные семьи, расселяют в отдалённых, экономически отсталых регионах РФ, делают все, чтобы сделать невозможным их возвращение домой.

Похищенные дети подвергаются русификации. Воспитание детей в чужой национальной среде и культуре можно расценивать как акт геноцида, главная цель которого стереть их национальную идентичность.

Уничтожением украинской идентичности занимаются так называемые молодёжные центры, которые россияне открыли на захваченных территориях Украины. Именно эти центры и завезённые из России координаторы несут ответственность за политику изменения самоидентификации украинцев.

Международное гуманитарное право запрещает эвакуацию детей стороной вооруженного конфликта. Вот почему депортация украинских детей стала главной предпосылкой выдачи ордера на арест Путина со стороны Международного Криминального Суда в Гааге.

Президент РФ несёт индивидуальную уголовную ответственность за незаконную депортацию и принудительное перемещение детей с оккупированных территорий Украины на территорию российской федерации и должен понести наказание.

Специально для #

Асиф Алиев

редактор информационного агентства QIRIM.News