Интерес рекламодателей к продвижению товаров, услуг и развлекательных мероприятий в средствах массовой информации (СМИ) неуклонно снижается.

Такую тенденцию профессионалы наблюдают из года в год, но сейчас ситуация достигла своего накала. Все реже и реже можно увидеть рекламный баннер даже в популярных изданиях, и это касается, в том числе, и рекламы массовых мероприятий, таких, как концерты популярных звезд, гастроли театральных коллективов и крупные фестивали.

Почему сегодня организаторы и шоумены уже практически не нуждаются в активном продвижении посредством СМИ, кто или что убивает этот рынок, и есть ли хоть какое-то будущее у рекламы в СМИ?

Ответ очевиден — за всем этим стоит стремительное развитие социальных сетей, которые за последние пару лет буквально вытеснили рекламу в СМИ, взвалив эту прибыльную миссию на себя.

И ситуация эта складывается вопреки тому, что интерес аудитории к электронным и онлайн-СМИ по-прежнему достаточно высок, что, собственно говоря, тоже не удивительно, ведь люди понимают, что в отличии от соцсетей, блогов и постов так называемых лидеров мнения, журналисты и репортеры вещают официальную информацию — если речь, конечно-же, идет о серьезных и профессиональных СМИ, размещающих проверенный контент и публикации, а также интересные репортажи с места события.

А что думают обо всем этом эксперты и люди, которые непосредственно тиражируют рекламу массовых мероприятий и занимаются концертным маркетингом?

«Единственная рекламная кампания, результаты которой видит заказчик — это рекламная кампания в соцсетях. И Instagram занимает в этом лидирующую позицию», — комментирует в первом из этой серии интервью # Алтун Шашик, маркетолог, пиарщик и организатор международных мероприятий.

«Прежде всего в Instagram есть возможность изначального выбора целевой аудитории. Рекламный кабинет Фейсбук дает в этом смысле практически неограниченные возможности точечной настройки. И главное — мы видим результат, все ключевые метрики: охват, просмотры, действия, сохранения, репосты, вовлеченность, то есть, абсолютно все, что необходимо для оценки эффективности рекламной кампании, что, в итоге, сказывается на результате, на конверсии. Вишенка на торте — пользователю не нужно запоминать номера телефонов для связи, как в случае с ТВ и наружной рекламой, набирать этот номер и так далее. Никаких лишних движений. Одним касанием экрана перешел по ссылке и купил билет: на концерт, в кино, в театр и т.д.

Сравнивая ситуацию с прошлым, эксперт подчеркивает, что в эпоху бума печатных СМИ в Азербайджане, когда очень много газет выходили «физически» в бумажном, не электронном варианте, рассчитать формулу обратной связи рекламодателям было далеко не так просто:

«Сегодня, в эпоху цифровых СМИ, эти данные теоретически можно получить в редакции. Но я уверен, что цифры там будут намного ниже тех же показателей в Instagram. Зададимся простым вопросом — много ли наших знакомых, да и просто, попутчиков в общественном транспорте читают в смартфонах СМИ? А какое количество этих же людей скролит инста-странички? Ответ очевиден. И, пожалуй самый важный аспект — сколько человек из тех, кто все же увидел рекламу в электронном СМИ составляют целевую аудиторию? Ответа нет», — отмечает пиарщик.

Совладелец ивент-агенства Azkonsertshow Торрес Рене Висенте также считает, что доминантные позиции на рекламном рынке сегодня уверенно занимают соцсети:

«В последние годы ситуация менялась очень стремительно. Я работаю в концертной сфере уже 25 лет, из них 20 лет возглавлял концертный отдел во Дворце Гейдара Алиева, делал маркетинг, продавал билеты. В начале 2000-х в Баку в целях рекламы достаточно было развесить афиши по городу, затем эту нишу подхватили газеты, как сейчас помню, это были такие популярные издания, как «Зеркало», «Эхо», «Наш век», «Неделя», «Биржа плюс». Спустя еще какой-то промежуток на смену пришли телеканалы и реклама преимущественно доставалась уже им», — говорит Торрес.

По его словам, начиная с 2015-2016 годов силу стали обретать соцсети:

«Поначалу эти затраты составили 30-40 процентов от рекламного бюджета. В наши же дни рекламный бюджет на концерты в соцсетях у многих компаний составляет до 100 процентов. Огромный скачок в пользу соцсетей произошел во время пандемии, хотя, все к этому и шло», — отмечает эксперт.

Говоря о самых привлекательных соцсетях в азербайджанском сегменте, он выделяет Instagram и Facebook:

«У нас 80-90 процентов рекламного бюджета уходит на Facebook, Instagram и Youtube. Реклама в соцсетях — это очень удобно: увидел ролик или афишу, выбрал место и купил билет», — говорит Торрес, подчеркивая покупательный порог каждой из перечисленной сети. Так, по его мнению аудитория Facebook является самой возрастной и начинается от 35-40 лет и выше, людям, покупающим через Instagram и Youtube, преимущественно от 20 до 45 лет.

Представитель Azkonsertshow считает, что реклама как в СМИ, так и на ТВ в настоящее время носит главным образом имиджевый характер и уже не способна разрекламировать концерт или фестиваль на соответствующем уровне.

«Если же мы говорим о внушительном рекламном бюджете, рассчитанном на концерты на огромных площадках, к примеру, на стадионе, то имеет смысл поделить его на наружную рекламу, теле- и радиоэфир, но если же речь идет о проекте среднего или небольшого формата, то это исключительно реклама посредством соцсетей», — подытожил свою мысль Рене Торрес.