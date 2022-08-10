Из-за исторической засухи в Европе пересохли судоходные реки Дунай и Рейн. Торговые компании могут потерять больше $80 млрд, пишет Bloomberg.

Река Рейн считается опорой для экономики Голландии, Швейцарии и Германии. Из-за засухи она пересохла настолько, что судоходство стало практически невозможным. Заблокированы перевозка огромного количества дизельного топлива и угля.

Вместе с Рейном пересох и Дунай, пересекающий центральную Европу. Из-за этого сильно осложнена перевозка зерна и других товаров.

Удар получила не только торговля, но и сфера энергетики. Воды французских рек Роны и Гарроны стали слишком теплыми, поэтому их нельзя использовать для охлаждения ядерных реакторов. В Италии из-за низкого уровня реки Ро люди не могут поливать рисовые поля и выращивать моллюсков.

В Европе по рекам и каналам ежегодно перевозят более 1 тонны грузов на каждого жителя ЕС и вносят около 80 миллиардов долларов в экономику региона.

«Пропускная способность внутреннего судоходства будет сильно ограничена, пока в этом районе не будет много дождей. Вы также получаете ущерб, причиненный в Германии высокими ценами на электроэнергию. Мы говорим о миллиардах», — сказал экономист ABN Amro Bank NV Альберта Яна Сварт.

Ситуацию оценила гидролог Volue Силье Эриксен Холмен. По её мнению, условия, в результате которых реки Европы высохли, являются частью долгосрочной тенденции, а не нескольких плохих месяцев. Прямо сейчас почва настолько пересохла, что большая часть дождя будет поглощена. И только когда насытится земля, вода начнет наполнять реки.

Европейские власти готовятся к тому, что ситуация с реками будет сохранятся долгое время. Чиновники активно разрабатывают меры поддержки для торговых, энергетических и сельскохозяйственных компаний.