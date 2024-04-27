Опечалены известием о том, что сотрудник ANAMA получил ранения в результате сегодняшнего подрыва на мине.

Как сообщает АПА, публикация об этом размещена в соцсети «Х» посольства США в Азербайджане.

В публикации говорится, что США поддерживают усилия по очистке азербайджанских территорий от мин.

Посольство выразило соболезнования семьям лиц, погибших до этого в результате разрыва мин.

Напомним, что сегодня на территории освобожденного от оккупации села Гайбалы Шушинского района разорвалась мина. Сотрудник ANAMA Гулиев Эльчин Айдын оглу, 1981 г.р., выполняя служебные обязанности, получил ранения, подорвавшись на противопехотной мине.