27 апреля сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Эльчин Айдын оглу Гулиев (1981 г.р.) получил ранения в результате подрыва на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей на территории села Гайбалы Шушинского района.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и ANAMA.

Парамедик агентства оказал первую медицинскую помощь пострадавшему, которому при взрыве мины оторвало правую ногу, затем его госпитализировали в районную больницу.

Состояние Э.Гулиева оценивается как стабильное.

Прокуратура Шушинского района проводит расследование по факту.