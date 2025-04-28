Минный инцидент произошел 28 апреля на территории села Гызылгаджилы Газахского района.

Об этом сообщает Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA).

По данным агентства, при исполнении служебных обязанностей сотрудник Агентства Пашаев Эльнур Орудж оглу (1985 г.р.), пострадал при подрыве на противопехотной мины. В результате происшествия он получил легкие ранения различных частей тела.

Пострадавший был эвакуирован в районную центральную больницу. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Отметим, что село Гызылгаджилы Газахского района долгие годы находилось под армянской оккупацией, вернулось под контроль Азербайджана в мае 2024 года. В настоящее время ANAMA проводит в селе операции по разминированию.