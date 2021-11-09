Международный круглый стол, посвященный годовщине Победы над армянскими оккупантами, прошел на кафедре «Экономика» Русской экономической школы (РЭШ) UNEC с участием местных и зарубежных профессоров из университетов Турции, России, Грузии, Казахстана, Болгарии, Украины, Молдовы, сообщили # в вузе.

Профессорско-преподавательский состав кафедры, зарубежные гости и ветераны войны обсудили вопросы консолидации интеллектуальных ресурсов в контексте трансформации региональной экономики в соответствии с «Национальными приоритетами социально-экономического развития: Азербайджан -2030». Здесь также обсудили актуальные вопросы трудоустройства населения в освобожденных от оккупации районах Азербайджана; развития экономики знаний, влияющей на структуру рынка труда; наращивания инвестиций в экономику освобожденных территорий для реализации концепции «умных» городов и сел.

Директор РЭШ, доцент Мансур Бархударов указал на отрадный факт:

«Радует, что первую годовщину победы мы отпраздновали вместе с нашими коллегами из стран ближнего и дальнего зарубежья, — сказал он #. — Такой формат придает этому важному историческому событию международную значимость, популяризируя события, историю и экономическую значимость освобождения Карабаха. Региональное развитие в контексте реализации комплекса мер по трансформации национальной экономики и повышение ее конкурентоспособности носит сегодня актуальный характер не только для Азербайджана, но и для всех стран, которые активно участвуют в системе международного разделения труда».

Региональное сотрудничество в рамках платформы «3+3» должно заложить основы развития экономики в новом ключе, считает Бархударов:

«Приоритеты целевых ориентиров при восстановлении освобожденных земель заключаются в том, чтобы на базе современных технологий повысить их долю в национальной экономике до того уровня, который был до оккупации. Экономическое развитие Карабаха и Восточно-Зангезурского экономических районов, их доступ к международным транспортным коридорам, а также Зангезурскому коридору превратит Карабах в движущую силу экономики Южного Кавказа – символ регионального сотрудничества», — резюмировал он.

Азербайджан за 44 дня освободил оккупированные земли, одержав блестящую победу. Была восстановлена не только территориальная целостность Азербайджана, но и историческая справедливость, сказала нашему корреспонденту заведующая кафедрой экономики РЭШ, доцент Севиндж Аббасова.

«После освобождения Карабаха здесь начались коренные преобразования, исходящие из новой реальности. Сегодня мы наблюдаем Великое возвращение, восстановление наших земель в контексте основных направлений, очерченных Национальными приоритетами стратегии Азербайджан – 2030».

По ее свидетельству, цель упомянутого мероприятия заключалась в обмене мнениями между учеными и исследователями, обсуждении актуальных вопросов трансформации отечественной экономики, в особенности же повышения конкурентоспособности ее ненефтяного сектора, консолидации интеллектуальных ресурсов в русле трансформации региональной экономики:

«Мы заслушали и обсудили выступления профессорско-преподавательского состава. Скажем, доклад профессора Гюлянбяр Азизовой был посвящен основным направлениям трудоустройства населения в освобожденных от оккупации районах Азербайджана. Преподаватели Эсмира Ахмедова и Фарах Рахмани рассказали соответственно про экономический потенциал Карабаха, приоритетных направлениях инновационной экономики освобожденных земель. Выступил ветеран войны Афган Мусаев и зарубежные профессора, кстати, проявившие живой интерес к социально-экономическому развитию нашей страны».

На круглом столе, рассказала заведующая кафедрой экономики РЭШ, рассмотрели целый ряд актуальных проблем:

«На повестке обсуждений стояли вопросы трудоустройства населения на освобожденных территориях в русле развития экономики знаний, влияющей на структуру рынка труда. Были затронуты вопросы наращивания инвестиций в экономику освобожденных территорий Карабаха и Восточного Зангезура в рамках реализации концепции «умных» городов и сел. Особое место уделили исследованию сотрудничества Азербайджана и Турции в области строительства парка высоких технологий в Карабахе, а также внедрению различных высокотехнологичных проектов. Ученые зарубежных вузов сообщили о своем желании более тесно взаимодействовать с профессорско-преподавательским составом Русской экономической школы, а также принимать дальнейшее участие в совместных проектах и программах».