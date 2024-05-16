Накануне Международного дня музеев, который отмечается во всем мире, в том числе в Азербайджане, 18 мая TikTok запускает специальный проект — «Ночь музеев».

Как сообщили #, проект осуществляется платформой совместно с Министерством культуры Азербайджана и главными музеями страны.

Так, к проекту присоединились 10 ведущих музеев Азербайджана, включая Азербайджанский национальный музей ковра, Национальный музей искусств, Национальный музей истории Азербайджана и другие.

В рамках проекта в течение трех дней — 17, 18 и 19 мая TikTok проведет для пользователей культурный марафон, состоящий из серии прямых эфиров.

Пользователи со всего Азербайджана смогут присоединиться к виртуальным экскурсиям, погрузиться в мир искусства и больше узнать об экспонатах музеев родной страны, не выходя из дома.

Трансляции можно будет посмотреть в аккаунтах каждого из музеев, а также в аккаунте для прямых эфиров TikTok @tiktoklive_cis.

# представляет расписание прямых эфиров «Ночи в музее».

17 мая

18:00 — Дом Музей Самеда Вургуна @samadvurgunmuseum

19:00 — Азербайджанский государственный музей музыкальной культуры @musicmuseum.az

20:00 — Азербайджанский национальный музей ковра @nationalcarpetmuseum

18 мая

17:00 — Дом-музей Узеира Гаджибейли @uzeyirhacibeyli_ evmuzeyi

18:00 — Дом-музей Саттара Бахлулзаде @settar_behlulzade_ muzey

19:00 — Азербайджанский национальный музей искусств @nationalartmuseum.az

20:00 — Мемориальный Музей Бюльбюля @bulbulmuseum

19 мая

18:00 — Дом-музей Наримана Нариманова @neriman.nerimanov. muzey

19:00 — Музей независимости Азербайджана @muzeyistiqlal

20:00 — Национальный музей истории Азербайджана @ nmuseumhistoryazerbaijan

Организаторы проекта призывают пользователей подключаться к прямым эфирам в TikTok и отправляться в увлекательное путешествие по культурному наследию Азербайджана!

Проект призван помочь пользователям TikTok открыть для себя мир культуры с новой стороны, а также способствовать привлечению новой аудитории в музеи.

TikTok становится не только платформой для развлечения, но и местом, куда пользователи в Азербайджане и по всему миру приходят, чтобы узнать что-то новое о мире вокруг и расширить свой кругозор.

Одним из популярных глобальных хештегов стал #LearnOnTikTok (« УчисьвTikTok»), по которому пользователи со всего мира уже создали более 34 млн познавательных видео. А, например, по хештегу «art» творческие деятели и художники делятся своими работами — количество видеороликов об искусстве уже превышает 70 млн.

На платформе активно развиваются ведущие мировые музеи, включая музей Прадо в Испании @museodelprado, дворец Версаль @chateauversailles и музей Орсе @museeorsay во Франции, галерея Уффици @uffizigalleries в Италии, Метрополитен-музей @metmuseum в США и другие.

В формате коротких видеороликов и прямых эфиров в TikTok музеи знакомят аудиторию с лучшими экспонатами, раскрывают секреты создания известных работ и делятся интересными фактами.

В этом году TikTok стал проводником в мир культуры и искусства для своей широкой аудитории в Азербайджане. Так, в начале года платформа запустила познавательную инициативу #TikTokdanÖyrən, к которой присоединились 6 азербайджанских музеев, а их видео всего за два месяца проекта суммарно набрали уже более 420.000 просмотров.