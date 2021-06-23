Компания Amblin Partners, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и стриминговый сервис Netflix заключили договор о партнерстве, сообщает ТАСС со ссылкой на Variety.
Теперь организация Спилберга будет ежегодно выпускать не менее двух новых полнометражных фильмов для платформы в течение неопределенного количества лет. Не исключено, что создатель «Челюстей» и драмы «Список Шиндлера» может даже руководить некоторыми проектами, а Netflix предоставит финансирование для них.
«Стивен — творческий провидец и лидер. И, как и многие другие люди во всем мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им, — прокомментировал будущее сотрудничество соучредитель Netflix и бизнесмен Тед Сарандос. — Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin. Для нас большая честь и радость быть частью этой главы кинематографического мира Стивена».
Amblin Partners и Netflix ранее уже сотрудничали. Компании Спилберга продюсировала драму «Суд над чикагской семеркой». Изначально лента создавалась на студии Paramount, а затем во время пандемии коронавируса была продана платформе. В результате картина получила шесть номинаций на 93-й церемонии награждения премией «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».
Сейчас Amblin Partners и Netflix работают над байопиком «Маэстро» о композиторе Леонарде Бернстайне (Брэдли Купер).