«Стивен — творческий провидец и лидер. И, как и многие другие люди во всем мире, я вырос на персонажах и историях, созданных им, — прокомментировал будущее сотрудничество соучредитель Netflix и бизнесмен Тед Сарандос. — Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin. Для нас большая честь и радость быть частью этой главы кинематографического мира Стивена».