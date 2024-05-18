Испанский защитник Хесус Навас согласился на предложение «Севильи» о подписании пожизненного контракта.
Как сообщает пресс-служба красно-белых, Навас останется игроком «Севильи» до конца 2024 года, а затем будет работать в клубе.
«Я ни секунды не сомневался в том, что скажу «да» на предложение президента. Я хочу продолжать играть за «Севилью»… Мое желание — выступать до декабря, чтобы помочь команде», — написал Навас в своих соцсетях.
Защитник выступал за «Севилью» с 2002 по 2013 год и вернулся в команду в 2017-м. Он является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей — 688.