Суд в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в среду, 15 мая, приговорил к пожизненному лишению свободы 35-летнего соискателя убежища Ибрахима А., признав его виновным в убийстве ножом двух и тяжелом ранении еще четырех человек в региональном поезде, следовавшем из Киля в Гамбург.

Судьи сочли доказанным то, что Ибрахим А. 25 января 2023 года убил ножом в поезде 17-летнюю девушку и ее 19-летнего друга и тяжело ранил еще четырех человек. Вынося приговор, суд в городе Итцехо отметил особую тяжесть содеянного. Это означает, что осужденный может надеяться на условно-досрочное освобождения через 15 лет лишь в исключительном случае. Приговор еще не вступил в законную силу.

По заключению суда, Ибрахим А. совершил преступление в состоянии фрустрации. Он уже давно считал, что к нему относятся несправедливо. Его общение с миграционными властями в Киле в день преступления прошло неудачно, и он лишь укрепился в давно вынашивавшихся планах убить кого-нибудь. Ибрахим А. украл в супермаркете кухонный нож и атаковал им пассажиров поезда без всякого разбора. Осужденный действовал твердо и решительно, подчеркнули судьи.

Ибрахим А. прибыл в Германию в 2014 году. Его прошение об убежище отклонили, но ему была предоставлена субсидиарная защита. Сначала он жил в Ойскирхене в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, а затем до ноября 2021 года — в Киле. Из общежития для беженцев его выгнали, поскольку он угрожал другим постояльцам.

Затем он перебрался в Гамбург, где был задержан за причинение телесных повреждений и помещен в следственный изолятор. В день совершения убийства 25 января 2023 года Ибрахим А. ездил в Киль, чтобы продлить вид на жительство в Германии, но безуспешно. (DW)