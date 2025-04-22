Совершивший массовое убийство в селе Шамирам Арагацотнской области Армении Тельман Калашян, приговорен к пожизненному лишению свободы.

Как передают армянские СМИ, об этом сообщила Генпрокуратура Армении.

«Суд признал Тельмана Калашяна виновным в убийстве четырех и ранении семи человек и приговорил его к пожизненному лишению свободы», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 1 августа 2017 года в ходе траурной церемонии возле кладбища села Шамирам. Согласно материалам дела, Калашян вошел в помещение, где проходило поминальное мероприятие, и открыл огонь по присутствующим. В результате четверо человек скончались на месте, семеро были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Следствием установлено, что преступление было совершено на почве личной мести. Калашян решил отомстить двум братьям, задолжавшим ему крупную сумму — $75 тыс., расправившись с их родственниками.