Есть такие слова, выражения и даже понятия, которые в нормальных странах почти не используются. В этих странах вы, например, не встретите такие выражения, как «письма от трудящихся» или «обращение трудящихся». Потому что подобные выражения не только содержат в себе классовое противостояние, но искажают смысл и суть самого слова «труд» — выходит, что самого простого сотрудника какой-то компании можно считать трудящимся, но, например, самого хозяина этой компании к такой категории относить нельзя.

Сразу заметим, что в стране, которой коснемся в этой небольшой статье, ситуация кардинальным образом отличается. Да, речь идет о соседней России, которая до сих пор сохраняет общественно – политический менталитет своего левого – коммунистического прошлого. Но тут возникает другой вопрос: почему мы вспомнили эту особенность нашего северного соседа? Дело в том, что в следующем году в этой стране должны пройти очередные президентские выборы. Пока выборы не начались, кандидаты еще не выдвинуты, но уже правящей партии и членам правительства поступают «письма от трудящихся». А что предлагают на этот раз российские трудящиеся? Они «требуют», чтобы Владимир Путин стал пожизненным президентом!

Понятно, что тут «трудящиеся» всего лишь политическая фикция, эти письма организуют сами сторонники президента В.Путина, т.к. нечто подобное мы не раз встречали в политической практике других авторитарных стран…

Что касается Владимира Путина, продолжение его власти пока отвечает и нашим интересам. Потому что он, в отличие от своего политического предшественника – Бориса Ельцина, нормально относится к Азербайджану и азербайджанцам. Разве не Ельцин в свое время говорил тогдашнему армянскому президенту Левону Тер-Петросяну, что он сделает так, чтобы «эти тюрки (т.е. азербайджанцы!) будут на коленях стоять перед армянами!». Да, по крайней мере, тогдашние политические издания именно так писали.

Но еще ни один политик не оказался сильнее какого-то целого народа. В этом отношении и Ельцин не стал исключением, его проармянские региональные замыслы также не сбылись – мы, азербайджанцы, не только не встали на колени перед армянами, а освободив свои земли, поставили армянских сепаратистов на колени перед нашим народом.

Но ради справедливости надо заметить, что в этом определенную роль сыграло и такое обстоятельство, что Москва во время Второй Карабахской Войны сохраняла относительный нейтралитет. В Кремле наконец-то поняли, чтобы сохранить свое влияние на Южном Кавказе, Россия должна найти общий язык и с Азербайджаном, а для этого Москва должна учитывать интересы Баку.

Конечно, говорить о финале политической миссии российского президента еще рано, потому что процесс еще не завершился, как говорится, «путиниада» продолжается. Конечно, Путин даже больше Ельцина хочет восстановления геополитических границ бывшего СССР. Именно поэтому он гимн бывшего СССР объявил гимном новой России, на что негативно отреагировал тогдашний политический пенсионер Борис Ельцин. А потом началась война против Украины. Понятно, что именно эта война станет решающим фактором: или она положит конец политической карьере Путина, или откроет путь к его политической мечте – сделает его пожизненным президентом.

Пока в распоряжении Владимира Путина имеется еще один срок президентства. По большой вероятности, на этот раз именно он вновь станет президентом. Это для него реальный шанс, карт-бланш, чтобы осуществить свои политические планы. А так, война в Украине продолжается уже девять лет – если считать захват-аннексию Крыма. Это стало самой длительной войной в истории России. Плюс, тут не стоит забывать, что нечто похожее, афганская война положила конец существованию бывшей советской империи. Многие, весьма влиятельные политические наблюдатели считают, что так будет и на этот раз. Именно поэтому, когда грузинский президент Соломе Зурабишвили говорит, что украинцы воюют за свободу всех нас, она не очень-то искажает сегодняшние политические реалии – на самом деле, так и есть.

Чуть выше отметили, что Россия во время Второй Карабахской Войны проявила относительный нейтралитет. И это вовсе не было случайностью. Во-первых, Баку не стремится к Западу, как это делают Киев или Тбилиси, он учитывает региональные геополитические интересы Москвы. Во-вторых, открыть на Южном Кавказе второй фронт для России, которая ведет войну в Украине, дело вовсе непростое. В-третьих, и братская Турция на этот раз, по сравнению с недавним прошлым, проявила более решительную и последовательную политическую и дипломатическую активность…