Президент Камеруна Поль Бийя занял пост главы государства за несколько дней до того, как в далекой Москве скончался Леонид Ильич Брежнев. Сейчас, почти 43 года спустя, старейший президент в мире, 92-летний Поль Бийя решил в восьмой раз переизбраться в президенты Камеруна.

«Будьте уверены, моя решимость служить вам соответствует неотложности стоящих перед нами задач», — написал Бийя в воскресенье в соцсетях.

Президент добавил, что идет на новый семилетний срок по многочисленным и настойчивым просьбам граждан из всех регионов многонационального Камеруна.

Выборы запланированы на октябрь.