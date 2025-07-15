Президент Камеруна Поль Бийя занял пост главы государства за несколько дней до того, как в далекой Москве скончался Леонид Ильич Брежнев. Сейчас, почти 43 года спустя, старейший президент в мире, 92-летний Поль Бийя решил в восьмой раз переизбраться в президенты Камеруна.
«Будьте уверены, моя решимость служить вам соответствует неотложности стоящих перед нами задач», — написал Бийя в воскресенье в соцсетях.
Президент добавил, что идет на новый семилетний срок по многочисленным и настойчивым просьбам граждан из всех регионов многонационального Камеруна.
Выборы запланированы на октябрь.
На просьбу Би-би-си сказать, что они думают об этом заявлении президента, многие прохожие на улицах камерунской столицы Яунде отвечали, что лучше они не будут говорить, что думают — во избежание неприятностей. Другие говорили, но на всякий случай не представлялись по имени.