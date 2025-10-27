Конституционный совет (КС) Камеруна официально объявил победителем состоявшихся в стране 12 октября президентских выборов действующего главу государства 92-летнего Поля Бийя. Трансляцию торжественной церемонии обнародования итогов голосования вело Камерунское радио и телевидение.

«Бийя набрал 53,66% голосов избирателей и переизбрался на восьмой по счету срок на посту главы государства», — сообщил председатель КС. Срок мандата президента Камеруна — семь лет.

Предварительные результаты выборов на минувшей неделе опубликовал избирком Камеруна. Он также отдал победу Бийя с аналогичным результатом. Десять исков, поступивших в КС на ход и результаты выборов, совет рассмотрел и отклонил из-за отсутствия в представленных документах достаточных доказательств предполагаемых нарушений.

В 1975 году Бийя был назначен премьер-министром Камеруна. В ноябре 1982 году, в соответствии с конституцией, он занял пост президента республики после неожиданной отставки тогдашнего главы государства Амаду Ахиджо. В последующие годы Бийя неизменно побеждал на президентских выборах.

После выборов кандидат от оппозиции Бакари Исса Чирома заявил, что победил с результатом около 60% и не намерен признавать любые другие решения КС. В выборах участвовали 12 кандидатов. (ТАСС)