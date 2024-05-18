Визиту Путина в Китай российская пропаганда придавала очень большое значение. Об этом говорил он сам, когда давал интервью китайскому правительственному агентству «Синьхуа». В общем разговоров и с ними надежд было много, но очень похоже на то, что гора родила мышь или даже еще что-то более мелкое и незначительное.

Начнем с того, что российская делегация была довольно многочисленной. Министры, чиновники высокого ранга и прочая обслуга должны были продемонстрировать углубляющееся сотрудничество двух стран. И самое главное. Показать всему миру и особенно Западу, что никакой дипломатической изоляции России нет, потому что с ней Китай плечом к плечу и спина к спине.

Вышло так себе. Запад не особенно впечатлился. Что касается всех других, то пока не очень ясно. Например, в Индии не пришли в восторг от такого визита и его даже только декларируемых последствий. Если Россия все больше превращается в вассала Китая, то зачем она Дели нужна и не стоит ли подумать о другой политике.

Если же перейти непосредственно к визиту, то налицо изощренное китайское унижение российской делегации. Для начала всех визитеров разделили на три ранга с выдачей значков разных цветов. Как сообщает агентство ТАСС, членам делегации вручили золотые, серебряные и голубые значки. При этом китайские охранники, как и Путин, получили золотые значки, то есть они стали на более высокую ступень, чем российские министры.

Потом Сергея Шойгу не пускали в здание, где происходила встреча. Его вроде бы не узнала охрана. И это при том, что он неоднократно бывал в Китае и его личность там хорошо известна. Тем самым показали ему снижение ранга после увольнения из министров.

Второсортность российской делегации подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Отвечая на вопрос журналиста одного из кремлевских телеканалов, он заявил, что программу мероприятий планирует протокольная служба главы КНР, а российская делегация лишь послушно выполняет план.

Иллюстрируя отношения между делегацией Москвы и Пекином Лавров использовал не очень приятную для россиян метафору. «Знаете, как говорят на Востоке, гость — ишак хозяина. Все программы, конечно, зависят от тех любезных предложений, которые китайский президент, его команда сделали нашему президенту». Другими словами, обсуждаем только то, что хотят китайские хозяева в прямом и переносном смысле, а в остальном Москва останется только со своими пожеланиями.

Если говорить предметно, что результат визита в многостраничном заявлении.

Кроме того, было подписано много, мало обязывающих соглашений без какой-либо конкретики. Среди более или менее обязательных отметим следующие.

Соглашение о создании трансграничного резервата «Земля больших кошек». Он создан для объединения усилий по сохранению краснокнижных животных. Включает в себя национальный парк «Земля леопарда», заповедник «Кедровая падь» России и Северо-восточный национальный парк тигра и леопарда КНР. Границы территорий останутся прежними.

Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору России и Главным таможенным управлением КНР о фитосанитарных требованиях к топинамбуру, протокол о ветеринарных санитарных требованиях к говядине, экспортируемой из России в Китай.

Также стороны сообщили об утверждении единой концепции развития острова Большой Уссурийский (Хэйсяцзыдао) на реке Амур. Остров de facto уже китайский, но об этой территориальной уступке говорить в России не принято.

Что и говорить, защита тигров и леопардов дело очень нужное, как и фитосанитарные требования к топинамбуру и говядине тоже. Только стоило ли ради этого тратиться на визит такой оравы московских высоких чиновников в Китай. Могли бы сделать это в рабочем порядке.

Однако не за этим Путин и Ко со значками на лацканах пиджаков осаждали китайские присутственные здания. Важных вопросов было три. Именно ради них затевалось все это действо, но ответов на них не последовало.

Во-первых, война в Украине. Россия без Китая не только победить в ней, но и продолжать ее не может. При этом товарищ Си не слишком обнадежил своего vis-à-vis.

Для начала в совместном заявлении российской стороне пришлось согласиться на замену так называемой специальной военной операции на китайский термин украинский кризис. И это не просто замена терминов, а существенное изменение российской позиции в отношении будущих переговоров.

Вот почему в совместном заявлении говорится, что для «устойчивого урегулирования украинского кризиса» необходимо, чтобы были устранены его «первопричины». Последнее в Киеве и Москве понимают совершенно по-разному.

Остается пока не очень ясным примет ли участие Китай в Саммите мира в Швейцарии в будущем месяце. Товарищ Си точно на него не поедет, но возможно китайское участие на более низком уровне. И это будет много значить для стран так называемого Глобального Юга.

Китай в отношении войны в Украине решает две противоречащих друг другу задачи. В экономическом плане ему эта война невыгодна. Нарушаются торговые отношения с западными странами, на которые приходится большая часть китайского экспорта. Сложности с главными покупателями, ограничения на передачу технологий и высокотехнологического оборудования осложняет выход из сложной экономической ситуации, в которой оказался Китай.

В политическом отношении эта война Пекину выгодна. Россия превратилась в покорного вассала, Запад вынужден растягивать свои ресурсы, как на поддержку Украины, так и на регион Тихого океана.

С другой стороны, война вынуждает США и Европу начать гонку вооружений и выиграть ее у России вообще нет шансов, а у Китая все очень сложно. Сейчас ему это по большому счету не очень нужно, так как намечается общее отставание в сфере высоких технологий, и финансировать такую гонку Пекин не может.

Очень похоже, что Путин получил задание или приказ на завершение войны. Сохранит ли он лицо или все потеряет, Китай не интересует. Отсюда все более настойчивые разговоры российского президента о мире, но на российских условиях.

Вторая нерешенная проблема в отношениях двух стран — банковская.

С декабря прошлого года ряд банков КНР, опасаясь вторичных санкций, перестали проводить любые платежи в долларах с контрагентами из России, так как эти операции легко отслеживаются в США.

По оценкам экспертов, возвращается порядка 80% транзакций. Агентство Reuters в апреле сообщало, что до половины платежей России в Китай осуществляется с помощью посредников из дружественных стран. Все это приводит к длительным задержкам с проведением платежей и отгрузкой товаров и вынуждает бизнес обращаться к посредникам, несмотря на высокие комиссии и риск конфискации груза в третьих странах.

В составе российской делегации были финансовые чиновники самого высокого уровня, но они ничего не добились. Товарищ Си порекомендовал открывать малые банки, которые будут вести расчеты только в рублях и юанях. Только сделать это очень сложно и потребует длительного времени, а пока импорт из Китая начинает уменьшаться и перспективы нерадостные.

Третья проблема — газовая. И здесь китайский лидер откровенно продинамил Путина.

После того как Россия попыталась заморозить Европу и существенно сократила поставки газа туда, была сделана попытка перенаправить экспорт газа на восток в первую очередь в Китай.

Однако в Пекине не сильно хотят покупать газ у России. Имеющийся газопровод «Сила Сибири» его вполне устраивает. Путин очень хотел бы решить вопрос с прокладкой еще одного газопровода «Сила Сибири 2», но, судя по всему, ничего не добился. О подписании каких-то документов не сообщается.

Еще весной 2023 года, когда в Москву с визитом ездил Си Цзиньпин, Путин предлагал Китаю нарастить закупки газа до 100 млрд куб. м в год, а также утверждал, что проект новой трубы находится «в высокой степени готовности». Спустя полгода, в октябре 2023 года, Путин сам побывал в Китае. И хотя «Силу Сибири-2» обсуждали на переговорах, конкретных договоренностей не последовало.

Реальная причина промедлений с «Силой Сибири-2» заключается в том, что Китай не хочет инвестировать ни юаня в новую трубу, предлагая России полностью оплатить многомиллиардный счет за строительство, а также требует скидок на российский газ.

Как пишет выходящая в Гонконге осведомленная газета The South China Morning Post, «Пекин очень хорошо понимает, что может диктовать свои условия и что находится в значительно более сильной позиции».

Китайский контракт очень нужен «Газпрому». В прошлом году он прокачал в Китай 22 млрд куб. м газа, что компенсировало лишь одну восьмую экспорта в Европу, который на пике доходил до 170-180 млрд куб. м в год.

Если отвлечься от пропагандистской мишуры, то с демонстрацией партнерства с Китаем для телевизионной картинки получилось. В остальном полный провал, если не считать тигров, леопардов, топинамбура и говядины.

Как писал в своем Telegram-канале известный российский обозреватель Анатолий Несмиян, «Российская делегация возвращается в Москву. Итоги переговоров — нулевые. Зачем летали, неясно. По всей видимости, пропаганде будет сделано внушение нажимать на историческое значение визита, демонстрацию дружбы и единения. С конкретикой получилось неважно».

Ездили — веселились, приехали — похоже, что прослезились. Большой брат надежд не оправдал.