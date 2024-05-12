Завершился очередной конкурс «Евровидение», оставив за собой шлейф скандалов и пересудов. История конкурса перевалила за 68 лет. За это время зрители наблюдали разное, от фриков до бородатой женщины, но точно одно — уровень эпатажа растет из года в год.

Трендом «Евровидения 2024» стали мужчины в стрингах, корсетах и на каблуках, что, в принципе, хоть и неожиданно, но предсказуемо — обнаженных певиц в самых разных вариациях сцена евросонга уже навидалась. Европа жаждет от артистов зрелища, которое, безусловно, перекликается с нравами и временем, царящим в европейском обществе.

АЗЕРБАЙДЖАН ПРОИГРАЛ ГОЛЫМ МУЖЧИНАМ И ОБРАЗУ ВЕДЬМЫ

Многие комментаторы в соцсетях охарактеризовали «Евровидение 2024» «шабашом и оргией», другие отзывались в сторону сатанизма и оккультизма, а аудитория из Азербайджана грустно констатировала: «И мы туда со своим величественным мугамом…».

Но так, конечно, мыслят не все азербайджанские пользователи сети.

К сожалению, огромное большинство принялось гнобить национальный оргкомитет и самих участников — Fahree и Илькина Довлатова за то, что те якобы и ноты не дотянули, и растерялись, и, вообще, постановка у нас «была слабая и дурацкая».

Досталось и триумфатору «Евровидения» Эльдару Гасымову, который два последних года занимает должность музыкального продюсера азербайджанской делегации. Разгневанные зрители сопоставили «провал» Азербайджана с неспособностью Эльдара обеспечить стране прохождение в финал.

Дело в том, что ни в этом, ни в прошлом году, несмотря на действительно удачные номера и кандидатуры, Азербайджан не может выйти в финал конкурса.

Но, разумеется, Эльдар Гасымов здесь ни при чем.

Напротив, с его появлением в национальной команде наши участники обрели очень многое, плюс, руководство делегации прислушалось к многочисленным просьбам людей исполнить на «Евровидении» песню на национальном языке с элементами мугама.

Все это сполна, в красивом, ярком, приличном внешнем и внутреннем обличии было выдано на сцену евросонга Fahree и Илькином.

Но азербайджанские мужчины проиграли в первом полуфинале финским, один из которых, — Windows95man бегал по сцене Евровидения без трусов, щеголяя обнаженной пятой точкой, и Ирландии, которую представляло «оно» под псевдонимом Bambie Thug и пело в образе ведьмы с рогами, бледным лицом, черными склерами и чье выступление напоминало обряд по призыву демона (исполнительница Анна Линнеа Лагерквист относит себя к небинарным людям и просит, чтобы о ней говорили в среднем роде — авт.)

Забегая вперед, — Ирландия заняла на конкурсе 6-е место, Финляндия — 19-е.

ДРУГИЕ «ГОЛЫШИ» ЕВРОВИДЕНИЯ И ПОБЕДИТЕЛЬ В РОЗОВОЙ ЮБКЕ

Еще одними полуголыми участниками «Евровидения» стали испанцы. Эту страну представила группа Nebulossa — 56-летняя вокалистка и ее супруг-клавишник Марк, но все внимание было обращено не на них, а на двух танцоров. Бородатые мужчины с макияжем первую часть выступления выглядели весьма прилично, но затем стали раздеваться. Фотоснимки этой сладкой парочки в корсетах, колготках в сеточку и сапогах на шпильках разлетелись по всему Интернету и стали самыми обсуждаемыми на форумах.

Хорошая попытка эпатировать была и у британцев. Певец Олли Александр выступал в сопровождали полуобнаженных танцоров в боксерских шортах, которые во время представления лизали друг-другу шею, гладили и чувственно прижимались друг к другу.

Победитель конкурса — 25-летний Немо Меттлер — одаренный музыкант и вокалист, любитель розовых оттенков, в чем могли убедиться зрители евросонга.

Певец одержал уверенную победу в розовой мини-юбке клеш, но запомнился не только этим, а еще и тем, что умудрился разбить статуэтку победителя — хрустальный микрофон прямо на сцене.

КРИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В АДРЕС АЗЕРБАЙДЖАНА

Критиковать в режиме стадного формата, без всякого погружения в вопрос — одно из излюбленных занятий диванных аналитиков. К сожалению, многие «знатоки» Евровидения в Азербайджане из года в год дублируют самые статичные фразы о конкурсе, используя гугл. К примеру, что «Евровидение» — это конкурс для геев, созданный геями. Никто при этом не задумывается о том, какую прибыль приносит данное шоу его создателям и учредителям, а если отбросить все за и против, то трудно назвать еще один подобный международный песенный конкурс — по масштабу и охвату ничего другого сегодня просто нет.

Турция бойкотирует «Евровидение» с 2013 года, будучи недовольной системой голосования конкурса и статуса стран «Большой пятерки».

В 2018 году Азербайджан впервые не прошел в финал, тогда страну представляла Айсель Мамедова, а Эльдар Гасымов не занимался подготовкой участников к конкурсу. В 2021 году Самира Эфенди заняла 20-е место в финале, в 2022 году Надир Рустамли — 16-е.

После того, как наши конкурсанты Фахри и Илькин не прошли в финал, в азербайджанском сегменте Интернета на них обрушился шквал критики и негодования. Только ленивый не высказался с обвинениями в их адрес. Обвинения были самые разные — от смешных до попросту глупых.

СКАНДАЛЫ И ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ «ЕВРОВИДЕНИЯ 2024»

В то время, как многие в Азербайджане обсуждали «дотянутые и перетянутые ноты» Fahree и Илькина, в самом Мальме разгорелись нешуточные страсти.

Ирландское «оно» Bambie Thug во время генеральной репетиции завуалировало на своем лице послание о прекращении огня в секторе Газа. Сообщение было написано на древнем алфавите.

Организаторы «Евровидения» напомнили, что на конкурсе запрещены любые политические высказывания и заставили участника изменить надпись.

При этом, дуэту из Украины — певице Alyona Alyonа и Яне Шемаевой, поменявшей имя на американский манер Jerry Heil, не было сделано ни одного замечания во время разгуливания, в том числе на репетициях конкурса, в футболках с политическим призывом Free Azovstal Defenders.

Но даже это не вселило уверенность в украинских конкурсанток, и накануне финала у украинской делегации случилась паника на фоне слухов о том, что организаторы конкурса якобы хотят «слить Украину».

Яна — Джери Хейл в ответ попросила в телеграме украинцев во всем мире «зарядить телефоны, купить запасные номера» и поддержать их своими голосами:

«Никто нам не поможет победить, если украинцы по всему миру сейчас не объединятся и не сделают это вместе», — написала она.

В итоге 3-е место украинцы себе таки «наколядовали».

Азербайджан в этом году по итогам голосования профессионального жюри одарил Украину 1 баллом. В 2014 году Украина, невзирая на традиционно хорошие баллы от Азербайджана, наградила наших участников 1 баллом, а в 2015 — не дала даже этого, полностью проигнорировав выступление Азербайджана.

В этом году 0 баллов Украине достались от Португалии, Мальты, Албании, Испании, Германии, Армении, Словении и Италии,

Еще один скандал разгорелся в Мальме за пару часов до финала — дисквалификация певца Йоста Кляйна (Нидерланды) и протесты против участия Израиля в конкурсе.

По версии из Интернета, Кляйна дисквалифицировали за то, что он угрожал одной из участниц съемочной группы Европейского вещательного союза.

Делом занялась полиция Швеции.

В еще одну передрягу Кляйн угодил, когда во время пресс-конференции, посвященной второму полуфиналу конкурса, голландец надавил на певицу из Израиля Эден Голан, чтобы та ответила на вопрос журналиста о безопасности в Мальме, а во время ее монолога певец демонстративно прятался за флагом, закрывал глаза, делая вид, что спит, и всем своим видом показывал неуважение к коллеге.