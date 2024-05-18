Совет представителей (парламент) Ирака прервал сессию, на которой проходили выборы его председателя, из-за потасовки, возникшей между депутатами перед третьим туром голосования. Об этом сообщил иракский телеканал As-Sumaria.

По его сведениям, «до завершения сессии в зале заседаний между парламентариями возникли острые разногласия и легкая потасовка». О причинах разногласий «сторонников блока «Такаддум» и иных членов Совета представителей» не сообщается. Для того чтобы разнять сцепившихся у президиума депутатов, вызвали сотрудников службы безопасности, дежуривших в здании парламента.

Согласно заявлению пресс-службы иракского парламента, сессия отложена «до последующего уведомления» по причине «недостатка кворума для проведения третьего тура выборов председателя высшего законодательного органа страны».