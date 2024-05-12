Это очень показательный пример того, как работает российская пропаганда. Итак, 12 мая в одном из многоэтажных домов в Белгороде обрушился подъезд с первого по 10-й этаж. Сразу же, не дожидаясь результатов расследования, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в дом якобы попал украинский снаряд. Перед этим сообщалось о том, что в области работает ПВО.

Далее выступило Минобороны России. «Киев совершил террористическую атаку по жилым кварталам города Белгорода с примирением «Чоски-У», РСЗО «Ольха», и Vampire», сообщили в МО РФ. Потом появилась информация российского оборонного ведомства о том, что дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У». Уже, как видим, имеет место калейдоскоп версий.

Кроме того, российская пропаганда, а конкретно говоря Shot, утверждала, что «ВСУ, предварительно, ударили по многоэтажке в Белгороде французской управляемой авиабомбой AASM HAMMER». Утверждается, что «целью была ТЭЦ, которая находится неподалеку от жилого дома». Мол, «французские власти обещали передать большое количество таких авиабомб Киеву еще зимой, весной их уже уничтожали ПВО на территории РФ».

Сразу замечу, что и МО РФ, и российская пропаганда, с момента аннексии Крыма в 2014 году врали так часто и топорно, что любые их заявления нуждаются, как минимум, в тщательной перепроверке. Кроме того, и сейчас мы видим, что с российской стороны звучат самые противоречивые версии. Ощущение такое, что имело место выступление по разным методичкам.

А вот версия, которую озвучил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко, выглядит вполне логичной. «Дом в Белгороде, похоже, взорвали. На видео с камер не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле [ВСУ] пока не соответствуют действительности», — написал Коваленко в своем телеграмме. Он предположил, что произошедшее может быть провокацией «для оправдания дальнейших ударов по жилым домам украинских городов».

По его словам, на видео не видно падающих объектов, соответственно, все обвинения россиян в обстреле силами обороны пока не соответствуют действительности. Он также отметил, что не исключен бытовой взрыв, который российская пропаганда сейчас пытается выдать за обстрел. И тут я напомню про взрыв в жилом доме в Магнитогорске, который произошел 31 декабря 2018 года в 6:02 по местному времени (4:02 по московскому), на втором этаже в 315 квартире десятиэтажного жилого дома № 164 на проспекте Карла Маркса взорвался бытовой газ.

В результате взрыва частично обрушился подъезд № 7 и погибли 39 человек. По факту взрыва, 31 декабря 2018 года региональным УФСБ в качестве основной версии обрушения дома рассматривался именно взрыв бытового газа, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) . Согласно сообщению ТАСС, утром после взрыва УФСБ по Челябинской области отрабатывало все версии, но основной была версия взрыва бытового газа. Более того, УФСБ по Челябинской области не рассматривало других версий, кроме взрыва бытового газа.

При этом, 1 января 2019 года председателем Следственного комитета (СК) России расследование было передано в Главное управление по расследованию особо важных дел СК России и было поручено рассматривать все версии произошедшего. Одновременно Следственным комитетом РФ была сформирована усиленная группа из более 100 следователей и криминалистов центрального аппарата СК России и его региональных подразделений. Расследование также проводили сотрудники ФСБ.

А теперь, посмотрите на фото жилого дома в Магнитогорске, который взорвался 31 декабря 2018 года и многоэтажки в Белгороде. Сходство этих фотографий просто поразительное. Что дает основание утверждать, что причина случившегося в Белгороде ровно такая же, как та, что имела место в Магнитогорске. И Украина, соответственно, не имеет никакого отношения к случившемуся. Как бы не тужилась российская сторона убедить мир в обратном.