Происходящие в наши дни в Новой Каледонии события могут охарактеризовать внешнюю политику Франции звучной фразой: за что боролись, на то и напоролись. Открыто поддерживавшая армянских сепаратистов и принявшая резолюции по признанию «независимости карабахской хунты», Франция обвинила Азербайджан в массовых беспорядках в Новой Каледонии. Так, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France 2 заявил, что в события в Новой Каледонии вмешиваются власти Азербайджана.

По его словам, «это не фантазии». «К сожалению, некоторые сепаратисты договорились с Азербайджаном», — сказал министр, добавив, что «даже если и были попытки вмешаться, Франция все равно сохраняет суверенитет над собственной территорией».

Обвиняя Азербайджан в поддержке протестов сторонников независимости в Новой Каледонии, глава МВД Франции с одной стороны делает прекрасный комплимент в адрес Баку, а с другой – расписывается в бессилии колониальной политики Парижа.

Ведь массовые протесты в Новой Каледонии начались не из-за того, что 18 апреля текущего года Азербайджан и Новая Каледония заключили Меморандум о сотрудничестве, который подразумевает моральную политическую поддержку. Причиной недовольства стало принятие 14 мая французским парламентом законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах. Он разрешает голосовать на выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более десяти лет. Сейчас правом голоса обладают только граждане и их дети, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, которое расширяло автономию Новой Каледонии и гарантировало проведение трех референдумов о независимости. Последний референдум 2021 года сторонники независимости бойкотировали.

Принятие законопроекта фактически означает отказ Парижа от обещаний, данных в 1998 году. Противники законопроекта утверждают, что это пойдет на пользу профранцузски настроенным политикам в Новой Каледонии и еще больше маргинализирует коренное население — канаков, многие годы страдавших от сегрегации и дискриминации.

Франция ввела чрезвычайное положение на территории Новой Каледонии и направила дополнительные полицейские силы на остров, который является стратегически важным для Парижа из-за своего географического расположения в Индо-Тихоокеанском регионе и наличия полезных ископаемых, в том числе никеля, что составляет основную статью доходов.

Помимо этого, как передает газета Politico, в руководстве Франции верят в версию о том, что протестами управляют из России и Азербайджана. Так, сотрудник французской разведки в беседе с изданием сказал, что «мы обнаружили деятельность России и Азербайджана в Новой Каледонии на протяжении недель, даже нескольких месяцев, они продвигают версию о том, что Франция является колониалистским государством».

По иронии судьбы газета Politico и Дарманен перефразировали мысли французского президента Эммануиля Макрона, высказанные в программе L’Evenement на телеканале France 2 в октябре 2022 года. В своем интервью Макрон заявил, что «Россия воспользовалась карабахским конфликтом, вмешалась и явно сыграла в игру Азербайджана при соучастии Турции».

«Она (Россия – ред.) вернулась туда, чтобы ослабить Армению. И то, что происходит здесь, — это дестабилизирующий маневр России, которая пытается создать беспорядки на Кавказе, чтобы ослабить и разделить нас всех», — заявил французский лидер.

Помимо этого, Макрон назвал Карабахский регион Азербайджана «спорным» и «непризнанным на международном уровне» регионом, а также обвинил Баку в том, что он «развязал страшную войну, которая привела к множеству смертей, и захватил эту территорию».

Происходящие в наши дни массовые протесты в Новой Каледонии являются хорошим напоминанием Макрону о том, что не нужно ставить под сомнение территориальную целостность Азербайджана и обвинять нашу страну в «агрессии» против Армении. Недальновидному президенту Франции выпал поучительный шанс узнать это на своем личном политическом опыте. Возможно сейчас он поймет, что настоящие политики должны смотреть на мир трезвым взглядом. Хотя последнее явно не относится к Макрону…