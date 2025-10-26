Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес выступил против открытия полицейского участка непосредственно в стенах Лувра для охраны ценных экспонатов поскольку считает, что это не помогло бы предотвратить произошедшее ограбление. Об этом сообщает газета La Tribune Dimanche.

«Я против. Если мы начнем с Лувра, то придется открывать везде. Нынешний комиссариат полиции находится прямо рядом с Лувром. Когда прозвучала тревога, полицейские были на месте через три минуты. Это [наличие полицейского участка в музее] ничего бы не изменило», — считает министр.

Он добавил, что непосредственно перед музеем на улице дежурят наряды полиции и в целом это один из самых охраняемых районов Парижа. Министр также выразил обеспокоенность тем, что украденные неделю назад драгоценности могут вывезти за границу.