Интервью с первым главным редактором газеты «Polis», бывшим руководителем пресс-службы МВД, полковник-лейтенантом в отставке Агшином Зейналовым.

— Идея этого интервью родилась пару месяцев назад. Я просматривал сайт МВД и наткнулся на информацию о газете «Polis». Каково было мое удивление, когда на https://pq.mia.gov.az прочитал информацию о том, что газета «Polis» была учреждена в 1933 году, хотя слышал, что это издание увидело свет благодаря вам. Будучи в журналистских кругах и лично знаком с вами, я решил узнать, как все было на самом деле?

— Да помню наш разговор, и я обещал вам рассказать историю создания газеты «Polis» в день 30-летия с момента выхода первого номера, то есть 30 сентября. После разговора с вами я тоже просмотрел указанный сайт. Не знаю, кто готовил данную информацию, но человек явно перемудрил с логическим мышлением. В 1933 году априори нельзя было назвать какое-либо издание — «Polis». На самом деле в этот год была учреждена газета «Mubariz keşikdə» которая распространялась только среди сотрудников МВД Азербайджана. Поэтому газета «Polis» является преемницей этого издания, которая верой и правдой служила стражам правопорядка.

— Значит в этом году исполняется 30-летие газеты.

— 30-летие с момента выхода первого номера. Сама газета «Polis» была учреждена в 1992 году, но первый номер вышел только 30 сентября 1993 года.

Те, кто не знают историю создания газеты с опаской будут смотреть на эту дату. Это были времена, когда у власти находился Народный фронт, времена смуты и непрофессионализма во многих сферах. И в такое время создавалась газета «Polis». Эту историю знает только узкий круг людей. Они знают, что газета «Polis» создавалась не по прихоти тогдашнего руководства МВД или Главного управления полиции Баку. Она была создана в борьбе за справедливость. Этому предшествовала истинная журналистская солидарность.

— Нашим читателям будет очень интересно узнать историю создания газеты…

— На самом деле все началось в 1990 году. Я был назначен инспектором в отдел по работе со средствами массовой информации МВД, созданный при руководстве Магомеда Асадова. Покойный министр очень много внимания уделял нашему отделу. В те годы армянские националисты изгнали азербайджанцев из родных краев с территории современной Армении, а на границе с Азербайджаном происходили вооруженные стычки. Было очень сложное положение в Карабахе и приграничных районах с Арменией. К сожалению центральная печать СССР была на стороне армянских националистов. Нам оставалось писать правду только в республиканских газетах.

Как вы знаете, в те времена в авангарде стояли сотрудники МВД Азербайджана. Я часто бывал в командировках на горячих точках, и в республиканской печати публиковались мои статьи про отважную службу наших сотрудников. В те времена в системе МВД было мало людей, которые одинаково успешно писали на обоих языках. Если в центральной печати появлялись статьи во вред нам, на республиканских русскоязычных изданиях выступали с опровержениями. Но этого было мало. Надо было достучаться до Москвы. В один из будних дней тогдашний мой начальник впопыхах вошел в наш инспекторский кабинет и обратился ко мне со словами: «Тебя вызывает министр». В тот момент меня как будто привязали к стулу. Куда я и куда сам министр. Преодолев волнение, я спустился на второй этаж и вошел в приемную министра, где сидел его помощник в звании майора. Увидев меня, он удивился: «Зейналов, тебе вызвал министр?» Я кивнул. Он доложил, и я в первый раз в жизни вошел в кабинет министра. В дальнейшем я не раз бывал в этом кабинете при разных министрах. Это был день, когда я шагнул на тропу невозврата… Как говорят, или пан, или пропал.

— Представляю ваши переживания, молодой лейтенант и такой успех, когда твою фамилию называет сам министр…

— Точно такие слова мне неоднократно говорили руководители разных уровней. Министр меня похвалил за статьи и дал номер телефона одного из руководителей пресс-службы МВД СССР. Надо было выходить на центральную прессу. Много было сделано для освещения правого голоса Азербайджана Магомедом Набиевичем, и для меня было честью играть маленькую роль в этой большой пьесе. Тогда мы прорвали информационную блокаду и достучались до центральной прессы. Но это все уже другая история…

— После ухода Асадова вы стали руководителем пресс-службы МВД…

— К тому времени в системе МВД многие уже были знакомы c моей журналистской деятельностью, поэтому, когда создали новую структуру, то меня назначили туда без лишних разговоров. В те годы в Карабахе уже шли тяжелые бои. Я же имел опыт военкора и часто появлялся там, проводил сьемки, которые в последствии демонстрировались по государственному телевидению. В те годы была сочинена известная песня «Marş irəli!». Основные кадры для клипа этой песни были сняты нашей группой. Пока шли бои за Родину, в Баку шли бои местного значения за власть грязными путями, что было очень прискорбно. Я был далек от политики, занимался своим профессиональным долгом, но как говорил Черчилль: «Если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой».

С утра 26 февраля 1992 года мы получили тревожные сообщения про ситуацию в Ходжалы. Связи не было, я по ВЧ-связи связался с замполитом Шушинской милиции. Он мне доложил, что по визуальному осмотру видно, как со стороны Ходжалы идет дым, город весь в огне и даже слышны непрекращающиеся звуки выстрелов.

Я немедленно доложил об этом руководству. Телефон в моем кабинете разрывался от звонков. Надо было сделать хоть какое-то заявление по этому поводу. Через определенное время мне дают текст, чтобы я распространил в прессе. Какое было мое изумление, когда я прочел текст — «двое погибших и два человека ранены». Это была ложь! И я наотрез отказался передавать такую информацию. И тогда мне сказали освободить кабинет. Пока собирал личные вещи, зазвонил телефон. Это была сотрудница газеты «Азадлыг» Эльмира Амрахгызы. Я дал ей эту информацию, полученную от тех ребят, которые были готовы и впоследствии и умерли за Родину. В тот же вечер по главным новостям азербайджанского телевидения пошла ложная информация о событиях в Ходжалы, но самое главное для меня было то, что там не было упоминания пресс- службы МВД.

На следующее утро ко мне позвонили на домашний номер. На проводе был помощник министра, и он сказал, чтобы я срочно прибыл в министерство. Когда я подошел к центральному входу, то увидел толпу людей, которые выкрикивали самое модное в то время слово «İstefa!». Мне пришлось пробираться в здание через заднюю дверь. Я поднялся в приемную министра, а там уже меня ждали кипы газеты «Азадлыг». Вчерашняя моя информация была напечатана в газете. На тот момент, эта газета спасла хозяев многих кресел. Я открыл окно приёмной и бросал номера газеты вниз, крича, что официальная версия пресс-службы МВД напечатана здесь. Толпа тихо-тихо разошлась. А мне сказали, что могу продолжать службу в МВД…

— Через некоторое время к власти в Азербайджане пришел Народный фронт…

— То, что меня выгонят из пресс-службы МВД, было ясно как Божий день. Я был готов к этому. Но когда руководителем пресс-службы МВД назначили благодаря личному знакомству с лидером НФА старого партократа, как тут не вспомнить слова таможенника из фильма «Белое солнце пустыни»: «за державу обидно». Заранее я говорил, что имена называть не буду, это наши внутренние полицейские дела. Где-то около трех месяцев я находился в горячих точках, периодически публикуя статьи о героизме полицейских на фронте. И вот опять меня вызывают к министру. После этой встречи я понял, что такое журналистская солидарность. Тем более журналистика старой школы. Без моего ведома известные лица того времени при встрече с министром неоднократно говорили обо мне. О том, что было ошибкой снятие меня с занимаемой должности. И видимо, устав от этого и будучи в курсе, что я часто бываю в горячих точках, министр решил меня вернуть. Но еще больше он удивился, когда я попросил один день на раздумье. Дело в том, что к тому времени эту должность занимал очень достойный человек, с которым мы в одно и то же время начали работать в министерстве. В тот вечер с коллегами много чего обсуждали, и тут одному из них на ум пришла гениальная мысль создать газету при МВД. Вот с этой идеей утром я был на приеме у министра…

С руководителями легко говорить, но, когда дело доходит до сотрудников низшего эшелона — пиши пропало. В конечном итоге меня направили в Главное управление полиции города Баку. Там удивились моей идее, но промолчали. Вот так и была создана редакция газеты «Polis» при Бакинской полиции.

— Это был конец 1992 года, а первый номер как вы сказали вышел в сентябре 1993 года?

— А что вы хотели?! Кто бы мне позволил выпускать газету? Меня посадили в кабинет с одним инспектором и двумя водителями дежурной части, мол, сколько хочешь сиди. Не выдавались финансы, остальным работникам негде было сидеть. Считай дали художнику кисти, полотно, а краски нет. И только возвращение великого азербайджанца Гейдара Алиева к власти не только спасло нашу Родину, но и дало толчок выходу газеты «Polis». После назначения Магеррама Алиева начальником Главка МВД, наконец-то, моей идеей заинтересовались. Вот так усилиями тогдашнего руководства Главного управления полиции города Баку и благодаря журналистской солидарности увидела свет рожденная огнем справедливости газета «Polis». Первый номер вышел как раз 30 лет назад — 30 сентября 1993 года.

Газета была воспринята с большим интересом. Там публиковалась важная информация, уделялось внимание проблемам правопорядка в стране, приводились интересные факты о деятельности полиции. Одним словом, это был очень интересный и насыщенный период в моей жизни, позволивший реализовать мой потенциал как журналиста и редактора.

Государственность восстанавливалась по крупинкам и, конечно же, обязательное место имела общественная безопасность. Вы наверняка помните, какой хаос в те годы царил в столице. С одной стороны, мы сражались на фронте против армянских оккупантов, с другой – противостояли распоясавшемуся преступному миру. Люди, которые пришли с улицы в государственные учреждения, а после выгнанные оттуда, вновь стремились ввязаться в борьбу за власть. Но не тут-то было. Великий Гейдар Алиев поставил все точки над «i». И важную роль, конечно, сыграла полиция, в первую очередь бакинская полиция во главе с Магеррамом Алиевым.

В те времена газета «Polis» освещала героическую службу полицейских Бакинского гарнизона. Было отрадно, что наша газета была в свободной продаже и была одним из самых раскупаемых изданий. Мы перестали быть просто ведомственной газетой. В дальнейшем по архивным статьям газеты была издана книга «Həyəcan dolu 5 il». Ровно 7 лет я руководил газетой, а затем перешел на профессиональную поицейскую деятельность, чтобы ощутить все тяготы и прелести этой важной службы.