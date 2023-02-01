В доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова проводятся обыски, сообщает украинское издание «Вести».

Отмечается, что следственные мероприятия у Коломойского проводят служба безопасности Украины и бюро экономической безопасности по делу о махинациях в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

«СБУ и БЭБ проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен (более одного миллиарда долларов) и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы», — пишет издание.

При этом обыск у Авакова связан с уголовным делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибли представители руководства МВД Украины.