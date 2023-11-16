Апелляционный суд оставил украинского бизнесмена Игоря Коломойского под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла коллегия судей Киевского апелляционного суда. Во время рассмотрения апелляционной жалобы защитников Коломойского на предварительное решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей защита отметила, что считает подозрение необоснованным, и отметила отсутствие доказательств для ее объявления.

Также адвокаты бизнесмена в очередной раз сообщили о непомерном размере определенного судом залога, который их клиент не может внести, чтобы выйти из-под ареста. (УНИАН)