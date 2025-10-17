Серия обысков прошла в домах экс-премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы службы государственной безопасности (СГБ) Григола Лилуашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе. Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

По его словам, следственные мероприятия проводились с 10 утра на 22 разных локациях в масштабах страны. В них также участвовали сотрудники антикоррупционного агентства СГБ.

Были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег.

Гваракидзе не уточнил, по каким делам проходят бывшие высокопоставленные чиновники и в каком статусе.

СМИ предполагают, что дело может быть связано с заявлением премьера Ираклия Кобахидзе от 15 октября — о сотрудничестве бывшего члена команды «Грузинской мечты» с радикальной оппозицией».

«Был конкретный субъект, бывший член команды, который сотрудничал с этими людьми, с радикальной оппозицией. Они это подтвердили. Эти люди руководствовались конкретными намеками, инструкциями и средствами», — сказал Кобахидзе в интервью Общественному вещателю.

Гарибашвили объявил об отставке в конце 2023 года. На тот момент в его адрес звучали обвинения в коррупции, в том числе из-за использования правительственного самолета для отправки сына на учебу в США. В апреле текущего года он объявил об уходе из политики.

При действующем премьере Кобахидзе в отставку подали почти все министры, считавшиеся назначенцами Гарибашвили. Более того, за последние месяцы по обвинению в коррупционных преступлениях задержали экс-министра экономики Ромео Микаутадзе и экс-министр обороны Джуаншера Бурчуладзе.

В сентябре СГБ провела серию задержаний среди крупных подрядчиков Мининфраструктуры, а также в компании, инспектировавшей работы по многомиллионным тендерам на ремонт дорог. Один из обвиняемых оказался дальним родственником Григола Лилуашвили.

Имя Лилуашвили, который покинул пост главы СГБ в апреле текущего года, также всплыло в сюжетах оппозиционных СМИ о беспорядках 4 октября. Телеканал Formula предположил, что он помогал готовить протестную акцию с заявленной целью «мирной революции», но в последний момент «предал» оппозиционеров-организаторов.

Отар Парцхаладзе был генпрокурором Грузии в 2013-2014 годах. С недавнего времени он находится под санкциями США и Великобритании за предполагаемые связи с российскими спецслужбами. Сейчас Парцхаладзе живет и ведет бизнес в РФ. СМИ давно говорят о его возможной причастности к убийству бизнесмена Левана Джангвеладзе, брата влиятельного «вора в законе» Мераба «Сухумского» в Тбилиси. (newsgeorgia.ge)