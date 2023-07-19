Полиция штата Невада провела обыск в доме города Хендерсон, где был застрелен рэпер Тупак Шакур в 1996 году. Об этом сообщает «Би-би-си».

Аресты не производились, и никто из подозреваемых не находится под стражей. В полиции также отказались от дополнительных комментариев, сославшись на то, что расследование убийства все еще продолжается.

Как пишет TMZ, дом, в котором прошли обыски, принадлежит женщине по имени Пола Клемонс, которая замужем за Дуэйном Китом Дэвисом — дядей главного подозреваемого в убийстве Тупака Шакура Орландо Андерсона. Сейчас мужчины уже нет в живых, он умер в перестрелке. Однако Андерсон всегда отрицал свою причастность к смерти рэпера.

Тупак Шакур был застрелен в сентябре 1996 года. Творчество музыканта пользовалось успехом после его смерти. Было продано более 75 млн копий его проектов — «All Eyez on Me» и сборника «Greatest Hits». Рэпер получил бриллиантовые сертификаты от RIAA. Также большая часть его жизни стала частью образовательного процесса учебных заведений США.

В июне 2023 музыкант посмертно получил звезду на Аллее Славы.