Хотя Азербайджан благодаря своим значительным финансовым ресурсам может приобрести любую технологию, ключевую роль в устойчивом развитии страны играют человеческий потенциал и накопленный опыт.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом Президент Ильхам Алиев сказал на мероприятии в рамках II Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Глава государства отметил, что почти стопроцентная грамотность населения страны и обширная работа, проводимая в сфере образования, играют важную роль в укреплении человеческого капитала.

Подчеркнув успешный опыт управления, накопленный в нефтегазовом секторе, Президент Ильхам Алиев отметил, что, хотя на долю нефти и газа в настоящее время приходится более 90 процентов экспорта страны, сотрудничество с международными партнерами продолжает способствовать снижению их доминирующей роли в экспорте.