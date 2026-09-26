Властям США, если они хотят согласовать с Ираном восстановление движения судов через Ормузский пролив, нужно будет выполнить ряд условий, заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Данные действия — это не что-то новое (…) Они все прописаны в меморандуме», — сказал он журналистам в ООН, имея в виду меморандум о взаимопонимании, подписанный Вашингтоном и Тегераном этим летом. В нем, среди прочего, фигурировал ряд мер по деэскалации кризиса, которые на данный момент стороны уже не выполняют.

Арагчи напомнил, что Тегеран предложил семидневный план по открытию пролива. По его словам, теперь США следует решить, согласны ли они на это предложение.

«Если, к примеру, они согласятся завтра, то отсчет семи дней также начнется завтра», — добавил министр.

По его оценке, США в рамках предложенного плана могли бы выполнить обязательства за четыре-пять дней, а открытие пролива для навигации может состояться на шестой день.

Согласно замыслу иранской стороны, в случае имплементации такого семидневного плана стороны затем могут приступить к переговорам, нацеленным на решение проблем, спровоцировавших военное противостояние.