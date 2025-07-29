Великобритания намерена признать палестинское государство на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, если «правительство Израиля не предпримет существенных шагов, чтобы положить конец ужасающей ситуации в секторе Газа».

Стармер пояснил, что Израиль должен согласиться на прекращение огня и обязаться работать над устойчивым мирным процессом, возродив перспективу «двух государств для двух народов».

Кроме того, Израиль должен позволить ООН поставлять гуманитарную помощь палестинцам и отказаться от аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

Если Израиль не выполнит этих условий, то Великобритания признает палестинское государство.

Стармер также сказал, что ХАМАС должен освободить оставшихся заложников, согласиться на перемирие, сложить оружие и принять тот факт, что у группировки не будет роли в управлении сектором Газа.

Цель Великобритании — безопасное и защищенное государство Израиль и жизнеспособное и суверенное государство Палестина, напомнил премьер-министр. (bbc.com)