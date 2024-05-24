Германия в настоящий момент не планирует признавать «Палестину» в качестве независимого государства. Об этом в пятницу, 24 мая, заявил федеральный канцлер Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Берлине. По словам Шольца, для признания палестинского государства пока «нет никаких оснований». «Нет ясности по поводу территории государства, по всем другим вопросам, связанным с ним», — сказал канцлер.

Вместо разговоров о признании необходимо «решение, выработанное в переговорах между Израилем и палестинцами, которое приведет к решению о двух государствах», — подчеркнул Шольц. В этот процесс, по его словам, будет входить и учреждение органов власти палестинской автономии, ответственных за Западный берег реки Иордан и сектор Газа. «Но мы еще очень далеки от этого», — добавил Шольц.

В данный момент важно «добиться долгосрочного прекращения огня» и того, чтобы «все вовлеченные стороны взяли на себя обязательства по решению вопроса о двух государствах», указал канцлер ФРГ. По его мнению, путь «символического признания государственности» не продуктивен. (DW)