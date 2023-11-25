Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что палестинское государство может быть демилитаризованным, а первые годы его существования гарантами демилитаризации могут выступить силы ООН, НАТО, а также контингенты из арабских стран и США.

«Мы готовы к тому, что палестинское государство будет без армии. Это могут гарантировать НАТО, ООН, арабы и американцы до тех пор, пока мы не добьемся безопасности для обоих государств — и для Израиля, и для рождающегося палестинского государства», — сказал Ас-Сиси на встрече с премьер-министрами Испании и Бельгии в Каире. Александр Де Кро и Педро Санчес прибыли в регион вчера и посетили Иерусалим и Рамаллу, а затем Рафиах.

Аль-Сиси добавил, что политическое решение на основе создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме оказалось невозможным. То есть египетский президент признает, что реалии, сложившиеся за 56 лет, делают неосуществимым план Саудовской Аравии по созданию палестинского государства в границах 1967 года.

Агентство Reuters, которое цитирует Ас-Сиси, добавляет, что арабские государства отказались брать на себя обеспечение безопасности в Секторе Газа после того, как ЦАХАЛ в конце концов уйдет оттуда. На этой неделе глава МИД Иордании Айман Сафади подтвердил, что «арабы не собираются входить в Газу, превращенную израильтянами в пустыню».

«Кто же из нас захочет при каких-либо обстоятельствах входить туда, чтобы быть встреченными, как враги и как те, кому поручено расчищать то, что там наворотил Израиль?», — сказал Сафади. (israelinfo.co.il)