Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о планах Оттавы в рамках предстоящей сентябрьской сессии Генассамблеи ООН признать палестинское государство.

«Канада намерена признать государство Палестина на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в сентябре 2025 года», — говорится в заявлении Карни, опубликованном на сайте премьера.

Отмечается, что признание Палестины продиктовано приверженностью Палестинской национальной администрации необходимым реформам, включая обязательства палестинского лидера Махмуда Аббаса «фундаментально реформировать систему управления, провести всеобщие выборы в 2026 году, в которых движение ХАМАС не сможет участвовать, и демилитаризировать Палестинское государство».

Кроме того, Карни вновь призвал ХАМАС освободить захваченных в результате атаки 7 октября 2023 года заложников, а также подчеркнул, что движение «не должно играть никакой роли в будущем управлении Палестиной».