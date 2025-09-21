Канада, Австралия и Великобритания объявили о признании палестинского государства. Канада стала первой страной «Большой семерки» (G7), официально признавшей палестинское государство. О признании Палестины объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Премьер-министр Марк Карни заявил, что с сегодняшнего дня «Канада признает государство Палестина». В заявлении, опубликованном на его аккаунте в X, говорится: «Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство в построении мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль».

Несколько западных стран — Франция, Великобритания, Португалия, Канада, Австралия, Бельгия — в течение лета объявили, что признают палестинское государство во время ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая открывается в понедельник. В июле Стармер заявил, что Великобритания признает палестинское государство, если Израиль не выполнит ряд условий, в том числе не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не примет обязательства по долгосрочному мирному процессу, ведущему к созданию палестинского государства, сосуществующего совместно с Израилем. Израильское руководство с начала войны исключило такую возможность.