На мировых биржах цены на нефть снизились.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, подешевев на 2,28 доллара, составила 104,32 доллара.

На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подешевев на 2,2 доллара, составила 92,41 доллара.

Ранее азербайджанская нефть торговалась по цене 125,94 доллара США.

Отметим, в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.

image
(Пока оценок нет)