На мировых биржах цены на нефть снизились.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent, подешевев на 2,28 доллара, составила 104,32 доллара.
На нью-йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подешевев на 2,2 доллара, составила 92,41 доллара.
Ранее азербайджанская нефть торговалась по цене 125,94 доллара США.
Отметим, в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.