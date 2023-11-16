В семи федеральных землях Германии были проведены обыски по делу Исламского центра в Гамбурге (IHZ). Об этом сообщила в четверг, 16 ноября, министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер.

Указывается, что организация подозревается в действиях, направленных против конституционного правопорядка, а также в поддержке террористической организации «Хезболлах». Обыски проводились на 54 объектах, связанных с Исламским центром. По заявлению МВД, речь идет, в том числе, об объектах, относящихся к пяти другим объединениям, которые представляют собой подразделения IHZ и расположены в Гамбурге, Нижней Саксонии, Гессене, Баден-Вюртемберге, Баварии, Берлине и Северном Рейне — Вестфалии.

Власти ФРГ полагают, что деятельность Исламского центра в Гамбурге направлена на распространение идеологической концепции «исламской революции», которая исходит от высшего руководства Ирана. (DW)