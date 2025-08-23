Администрация Дональда Трампа не преследует своих политических критиков, сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя обыски у бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Так он ответил на вопрос NBC, не связано ли происходящее с тем, что Болтон — постоянный критик Трампа, передает rbc.ru.

«Совсем нет, по факту, если бы попытались так сделать, мы бы просто бросили прокуроров [на это дело] по собственному желанию, как это делало Министерство юстиции администрации [экс-президента Джо] Байдена. <…> Мы не думаем, что мы должны набрасываться на людей, если они политически не согласны с нами, а может быть, особенно если они не согласны с нами в политических вопросах», — сказал он.

Вэнс подчеркнул, что расследование находится на ранней стадии и оно продолжится. Если против Болтона возбудят дело, то это будет значить, что он нарушил закон и заслуживает судебного преследования, а если нет — значит, он не виновен, добавил он.

Обыски в доме Болтона прошли 22 августа. New York Post писала, что это часть расследования, связанного с секретными документами, которое ведет ФБР. По данным источника газеты, оно было начато несколько лет назад, но администрация Байдена закрыла его «по политическим причинам».

Болтона обвиняли в том, что он включил секретную информацию в свою книгу 2020 года «Комната, где это произошло». Трамп выступал за снятие произведения с публикации из-за включения в нее национальной тайны, утверждая, что Болтон нарушил договоренности о неразглашении.

Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с весны 2018 года по осень 2019-го. Он подал в отставку по инициативе президента. Трамп называл причиной увольнения их с Болтоном разногласия.